Lino Patruno incanta con il "Sud che ha vinto" un successo di pubblico per un manifesto di nuova modernità

Corato ha risposto con entusiasmo all'appello di Lino Patruno.Ieri sera, nello suggestivo scenario della Terrazza Ferrara in viale Cadorna, il giornalista e divulgatore ha presentato il suo ultimo volume, "Il Sud ha vinto", edito da SECOP edizioni, richiamando un vasto pubblico che ha seguito con attenzione e partecipazione il suo intervento.La serata è stata un vero e proprio trionfo, con la platea gremita di persone desiderose di ascoltare la visione controcorrente di Patruno sul Mezzogiorno.L'ex direttore de "La Gazzetta del Mezzogiorno" e docente del Master in giornalismo dell'Università di Bari, da decenni impegnato a raccontare un Sud diverso, ha saputo catturare l'attenzione dei presenti, offrendo una prospettiva inedita e stimolante. Patruno ha ribadito come il Mezzogiorno, spesso relegato a stereotipi e luoghi comuni, abbia in realtà "vinto" su sé stesso e sul suo destino di terra di sola emigrazione.Ha evidenziato come il Sud stia emergendo come un luogo di nuova modernità, fondata sulla sua produttività intrinseca e su uno stile di vita che fa della lentezza una peculiarità vincente.Il saggio, come ha spiegato l'autore, va oltre la semplice denuncia. Propone una vera e propria "pedagogia della pazienza", un'"etica della disconnessione" e una "politica dell'anima", concetti che hanno risuonato profondamente tra i partecipanti.Patruno ha illustrato come il Sud, con il suo ritmo più pacato, si proponga come un'alternativa valida in un mondo che premia eccessivamente la prestazione e trasforma la connessione in dipendenza e la produttività in ossessione. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare questa riflessione, intervenendo con domande e commenti che hanno animato il dibattito.L'eloquente "nonostante tutto" che apre e chiude il libro è stato il fil rouge di una serata in cui Lino Patruno ha offerto un vero e proprio manifesto di liberazione, invitando a guardare al Sud non come a un problema, ma come a una risorsa inestimabile, capace di offrire un'altra velocità e una forma di vita che non identifichi l'essere con il fare.La partecipazione massiccia e l'entusiasmo dei presenti hanno confermato il grande interesse per le tesi di Patruno, rendendo la serata a Corato un successo indiscusso.