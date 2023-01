Lega del Filo d’Oro, il dono solidale di Fiore di Puglia

Nel territorio pugliese, sita a Corato, laè oramai da 30 anni una realtà consolidata nel settore dei prodotti da forno e si conferma ancora al vertice di questo mercato, mantenendo un ritmo di crescita sostenuto e realizzando i sogni del suo fondatoreQuattro Linee produttive, due stabilimenti e tanta innovazione legata ai taralli e alla linea degli snack. Un'azienda che guarda sempre verso il futuro e punta ad investire sempre di più insoprattutto seed in grado diEd è proprio alla comunità che è rivolta l'ultima azione didel signor Fiore, che negli anni si è dimostrato essere sempre vicino alle persone più bisognose e anche durante il Natale appena trascorso ha scelto di fare un grande gesto: donare un immobile, nel pieno centro abitato di Andria, alla, la Onlus che si occupa dell'assistenza alle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali e che ha una sede anche in Puglia, a Molfetta.«La vita è stata generosa con me. Mi ha donato 4 figli, dei meravigliosi nipoti; ho ricevuto quasi tutto. È questo ciò che mi induce a fare qualcosa per chi non ha avuto la mia stessa fortuna». A parlare èfondatore della Fiore di Puglia. I suoi taralli sono venduti in tutto il mondo e sono il simbolo della tipicità pugliese. Ma la sua è una storia fatta di sacrificio e tenace lavoro, partita dal un piccolo forno in cui da bambino impastava e produceva pane e taralli, con suo nonno e suo padre. Il forno è cresciuto sino a diventare una vera e propria industria ma la storia è rimasta ed è proprio quella ad aver alimentato nel maestro Giuseppe Fiore il desiderio di fare qualcosa per chi vive una vita non semplice.Per questo, oltre ad aver donato lo stabile di corso Cavour ad Andria, la sua azienda, la Fiore di Puglia, metterà a disposizione, due volte l'anno, i prodottiper essere venduti nelle piazze d'Italia in occasione di giornate dedicate. Il ricavato verrà donato in beneficenza alla onlus. Inoltre, da giugno a settembre, il lido, di proprietà della famiglia Fiore, aprirà le porte dello stabilimento balneare ai residenti della Lega del Filo d'Oro per due giorni a settimana, fornendo anche adeguata assistenza. Infine terrà dei corsi in azienda per insegnare l'arte della panificazione agli ospiti dell'associazione, favorendoneLe strade di Giuseppe Fiore e della Lega del Filo d'Oro hanno iniziato ad incrociarsi nel 2007, quando l'associazione si trasferì sulla provinciale tra Molfetta e Terlizzi diventando un centro socio-sanitario residenziale.Quelle dei soggetti privati sono donazioni molto importanti per le onlus e rappresentano l'introito più importante, indispensabile affinché continuino a operare. «Purtroppo i servizi pubblici non sono in grado di supportare fino in fondo le famiglie che necessitano di aiuto. – spiega– Quello che riusciamo a fare, per il 70% è grazie alle raccolte fondi private».