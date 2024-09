A Corato un evento in memoria di Giuseppe Di Vagno

Ilalle, nell'auditorium deldi Corato, in occasione della ricorrenza dell'omicidio di, primo parlamentare assassinato a causa del fascismo, l'ANPI Corato "Maria Diaferia" e il Forum degli Autori, con il patrocinio del Comune di Corato, proporranno un momento di intrattenimento per la cittadinanza.Verranno letti alcuni testi di satira politica scritti dallo stesso Giuseppe Di Vagno per la sua rubrica "", da cui lo spettacolo prende il titolo.L'introduzione sarà di Antonio Montrone, presidente Forum degli Autori, e i saluti di Marina Mastromauro, presidente di sezione dell'ANPI Corato.La lettura dei testi verrà affidata ad Alberto Tarantini, scrittore, i commenti a Giovanni Capurso, docente e storico, e gli intermezzi musicali a Emilio Iurillo, musicista. Gli organizzatori ringraziano la sezione del P.S.I. "Matteotti" di Corato per i cenni storici.Tra il 1919 e il 1921 Peppino Di Vagno tenne una rubrica di satira politica dal titolo "Cronache di Marco Polo dalla Luna" sul settimanale "Puglia Rossa", organo di stampa del Partito socialista in Puglia. Con racconti paradossali, sarcastici e pungenti evidenziava le contraddizioni politiche della sua epoca. Nella rubrica scherniva e sbeffeggiava gli uomini politici più in vista. Antonio Salandra diventava "Totonno il Grande", Woodrow Wilson "Sam il Puritano", Giovanni Giolitti "Palamidone", Benito Mussolini "Giuseppe Musolino" e Gabriele D'Annunzio "Dantunzio".