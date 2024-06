A Corato un incontro nazionale dei nati nel 1959

Ricordi, sentimenti ed emozioni. Una rimpatriata riuscita quella della classe 1959, in arrivo a Corato da tutta la penisola nello scorso weekend. Tutti riuniti per una tre giorni di buon auspicio per l'inizio della bella stagione.



Con qualche assenza dell'ultima ora si è svolta questa réunion, che ha visto circa 50 persone in arrivo da quasi tutte le regioni italiane accolte sabato scorso dal primo cittadino, Corrado De Benedittis.

Tutti nati nello stesso anno, che hanno onorato con la loro presenza questo evento. Il miglior modo per stare insieme naturalmente non poteva essere altro che legato al buongusto e alla visita del territorio.

Infatti, i "giovani" del 1959 si sono ritrovati per un appuntamento atteso da tempo e che in molti ha scatenato emozioni. L'incontro è stato egregiamente organizzato dalla coratina Maria Iannone, che ha proposto un viaggio itinerante nelle bellezze pugliesi.

Durante le visite e le degustazioni c'è stato anche un pensiero per gli amici che non sono più tra noi e per coloro che difficilmente si incontrano, sia per problemi di lavoro sia per altri motivi.

Un weekend del "ricordo" e dell'incontro che tutti volevano, ma che fino ad ora non era stato mai organizzato in Puglia. In queste occasioni quello che conta è lo stare insieme.



Al termine del pranzo finale, prima del ritorno a casa, la torta commemorativa per tutti e i saluti con la promessa di una prossima riunione.