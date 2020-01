A Corato una giornata di eventi per ricordare il genocidio di Rom e Sinti

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 la Dott.ssa Di Rocco, dialogherà con gli alunni delle classi quinte dell' Istituto Professionale "L.Tandoi", in una speciale lezione-mostra-dibattito coordinata con il Dipartimento di Storia dell'Istituto;

Nell'approssimarsi del G, in collaborazione con altre associazioni del territorio,ha strutturato un progetto articolato con un programma culturale ricco e variegato che si snoda in numerosi eventi.«Non sfugge a nessuno che inaccettabili ondate di odio, di razzismo, di xenofobia e anche di antisemitismo percorrono il nostro Paese: in una situazione del genere sarebbe moralmente deplorevole chiudersi egoisticamente nel silenzio e nell'indifferenza. È partendo da questo sentire comune a tutte le Associazioni interessate, che sono stati progettati variegati momenti di incontro e riflessione» spiegano i promotori dell'iniziativa.Fra questi,propone per il giorno 18 Gennaio una speciale giornata di studio e approfondimento per dal titolo", con focus sulla storia, passata troppo spesso inosservata, del genocidio del popolo Rom. La, Associazione aderente a, ha proposto il progetto, realizzato grazie alla collaborazione degli altri soggetti coinvolti. Ospite e testimonial della giornata è la dott.ssa Giulia Di Rocco Presidente dell'Associazione "", attivista per i diritti umani e assistente legale specializzata nell'assistenza a persone rom.La giornata si articola in due momenti, uno antimeridiano, l'altro serale.