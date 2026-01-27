Liceo artistico
Al liceo artistico una lezione per il Giorno della Memoria: ricordare il passato per agire nel presente

Il prof. Roberto Tarantino ospite dell’istituto per una riflessione sui genocidi di ieri e di oggi

Corato - martedì 27 gennaio 2026 12.20
Il Liceo Artistico ha dedicato la giornata di oggi al Giorno della Memoria, trasformando l'aula magna in uno spazio di ascolto, riflessione e responsabilità civile.
Studenti e docenti si sono riuniti per accogliere il prof. Roberto Tarantino, presidente onorario ANPI della BAT e già dirigente scolastico, invitato a tenere una lectio dal titolo "Il Giorno della Memoria: non solo la Shoah".

L'incontro introdotto dal dirigente scolastico Prof.Savino Gallo,è nato dalla volontà della scuola di ricordare le vittime della Shoah e di tutti i genocidi del Novecento, ma anche di guardare con lucidità al presente.
Come sottolineato nell'introduzione, la memoria non è un esercizio rituale, ma un impegno che riguarda il modo in cui scegliamo di vivere oggi: "Dinanzi alle tragedie già avvenute, il nostro compito è ricordare. Dinanzi a quelle attuali, il nostro compito è agire".

Il prof. Tarantino ha guidato gli studenti in un percorso che ha intrecciato storia, testimonianze e attualità. Ha ricordato come la Shoah rappresenti il punto più estremo della violenza organizzata dall'uomo contro altri esseri umani, ma ha anche invitato a riconoscere i segnali dei genocidi che ancora oggi si consumano in diverse parti del mondo.
La sua lezione ha insistito sulla necessità di sviluppare consapevolezza, spirito critico e responsabilità personale, perché ogni forma di discriminazione nasce sempre da piccoli gesti di indifferenza.

Gli studenti hanno seguito con attenzione, ponendo domande e condividendo riflessioni che hanno arricchito il dialogo. L'incontro si è concluso con un invito forte e chiaro: trasformare la memoria in impegno, affinché le tragedie del presente non diventino un domani oggetto di commemorazione.

Il Liceo Artistico conferma così la sua vocazione educativa: non solo formare competenze, ma coltivare coscienze capaci di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza e disumanizzazione.
Una lezione che rimarrà impressa, oggi più che mai.
