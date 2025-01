Dalla Classe ai Binari: il Viaggio degli studenti dell’ “Oriani-Tandoi” sul Treno della Memoria

Anche nel corrente anno scolastico gli studenti dell'I.I.S.S. "Oriani-Tandoi" parteciperanno al Progetto "Treno della Memoria" che quest'anno vede coinvolti ben 63 studenti e cinque accompagnatori, tra cui il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano.Si tratta di un percorso storico-culturale sul periodo più cruento del Novecento e una preziosa occasione di socializzazione per studenti provenienti da tutta Italia.Quegli stessi viaggi che una volta erano di ebrei, rom, omosessuali o persone con disabilità verso i luoghi di sterminio, ora diventano viaggi non solo necessari a conservare la memoria ma a sperare in un futuro senza guerre.Gli anni passano e i testimoni diretti ci salutano. Con la loro perdita, le generazioni future corrono il rischio di dimenticare o, peggio ancora, di ignorare la storia. Progetti come il "Treno della Memoria" permettono di raccontare alle nuove generazioni le pagine orrende della II Guerra Mondiale e di offrire loro strumenti per mantenerne viva la memoria e analizzare in maniera critica e costruttiva il presente che ci circonda."L'esperienza – dichiara il prof. Giovanni Capurso, referente del progetto - non può non richiamare l'attenzione alle terribili guerre ancora oggi alle porte dell'Europa, in Ucraina e Palestina, e a tutte quelle dimenticate nel mondo. Pertanto, il nostro obiettivo, attraverso questo viaggio, è promuovere una cultura della Pace e della nonviolenza".La partecipazione al Progetto "Treno della Memoria" è una delle numerose attività che l'IISS "Oriani-Tandoi" da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa.Per conoscere quest'ultimo, i progetti, le iniziative, gli eventi che all'Oriani si pongono in essere, è possibile consultare il nostro sito web www.orianitandoi.it e i nostri profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/https://www.facebook.com/ipctandoicorato/ https://www.instagram.com/ipctandoicorato/