A Margherita di Savoia partita di calcio tra il presbiterio diocesano e  i dipenedenti Oasi di Nazareth

Lunedì 18 dicembre 2023, a Margherita di Savoia, presso l'Oratorio San Giuseppe Marello, si terrà la partita di calcio tra le rappresentative del presbiterio diocesano e i dipendenti Oasi di Nazareth, fondazione con sede a Corato, all'insegna del motto "Gesù porta la pace".Anche un sacerdote coratino, Don Giuseppe Lobascio, nella rappresentativa dei presbiteri con un passato da calciatore sui campi del Comunale cittadino.Il "magistero del calcio di strada" quello di Don Peppino, come lo chiamano da tempo i parrocchiani prima del Sacro Cuore e poi della Sacra Famiglia le parrocchie che ha avuto prima di arrivare all'Incoronata circa due anni fa.Certo, afferma, e poi quello che ho "imparato" sul campo, e' vivere sempre come una squadra.Quindi era un talento naturale?«Possiamo dire così, se volete, vivendo l'avventura sportiva con leggerezza, come momento d'identità e aggregazione. Volevo sperimentare lo spogliatoio: un mondo vivace, molto diverso e forse - non so come - complementare a quello della sagrestia.L'iniziativa si svolgerà secondo il seguente programma:Ore 10.00, Arrivo e accoglienzaOre 10.30, Saluti dell'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo e Dirigente scolastica Prof.ssa Margherita Di PumpoOre 10.45, Intervento degli alunni dell'Istituto comprensivo Giovani XXIIIOre 11.00, 1° tempo della partita di calcioOre 11.30, Intervento e merendaOre 12.00, 2° Tempo della partita di calcioOre 12.30, Premiazione e saluti