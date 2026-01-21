Pantheon Ricevimenti
Pantheon Ricevimenti
Vita di Città

Addio alla gestione del “Pantheon" di Sandro Maletti: si chiude un capitolo lungo 13 anni

L’intervista al gestore Sandro Maletti

Corato - mercoledì 21 gennaio 2026 12.46
Giunge al termine una lunga e riconosciuta esperienza nella ristorazione: il "Pantheon Ricevimenti Natural Chic", punto di riferimento per Corato e per i paesi limitrofi, chiude le porte dopo 13 anni di attività.

L'annuncio è stato dato qualche settimana fa dal gestore dell'attività Sandro Maletti con un post Facebook: «Arriva per tutti il momento di fermarsi e voltare pagina. Anche per me è arrivato. Dopo oltre 12 anni di gestione ho deciso di chiudere la mia avventura al Pantheon Ricevimenti».

Una realtà che da giugno 2013 non si è mai fermata, garantendo continuità e innovazione grazie alla famiglia Maletti che, con dedizione e responsabilità, ha regalato ricordi a centinaia di clienti e famiglie.

Il "Pantheon" è diventato un luogo di ritrovo e condivisione per tanti coratini, e non solo, accogliendo matrimoni, battesimi, compleanni, anniversari e pranzi aziendali che, in tredici anni, hanno riunito sotto lo stesso tetto centinaia di volti e ricordi.

Di seguito l'intervista a Sandro Maletti:

-Qual è il ricordo più bello che conserva di questi anni?
«I tanti volti sorridenti e felici e, a volte, anche commossi dei nostri clienti, che in tutti questi anni hanno festeggiato da noi i loro eventi più importanti: dai matrimoni, ai compleanni, ai battesimi. Porto con me anche i visi pieni di sogni e felicità dei bimbi incantati dalle magie delle animazioni alle loro comunioni».

-Quali sono state le maggiori difficoltà affrontate?
«Innanzitutto, le difficoltà insite nello svolgimento di gestione di una sala ricevimenti, come il personale dipendente, il personale extra, acquisto e trattamento delle vettovaglie. Il momento più difficile, però, è stato quello del covid: una pandemia durata due lunghi anni di incertezze, paure e difficoltà economiche».

-Tanti sono stati i giovani che hanno lavorato con lei, cosa ha imparato da loro?
«Bellissima domanda! Tanti ragazzi e ragazze che hanno attraversato lavorativamente con me tutti questi 13 anni di lavoro al Pantheon mi hanno aiutato a farmi capire i cambiamenti generazionali, le diverse angolazioni e nuove modalità di intendere il mondo del lavoro. Certamente io ho dato loro la mia esperienza e ho sempre consigliato di apprezzare il contatto con i clienti per aprire la mente e avere l'opportunità di confrontarsi con le altre persone. Anche se per molti il mestiere del cuoco o del cameriere è stato solo un momento, in attesa di affrontare le proprie destinazioni lavorative, li ho sempre spronati ad assimilare questa esperienza come una crescita ed un'opportunità, oltre che per guadagnare qualcosa».

-Cosa le mancherà di più?
«Vedo la fine di questa importante tappa della mia vita lavorativa non come una frattura con il passato, ma come la necessità di cambiare capitolo e girare pagina. Serve per crescere e andare avanti».

-Quanto importante è stato il sostegno della sua famiglia e delle persone più care in questi anni?
«Anche se sembra scontato dirlo, la famiglia è un punto fermo. Ho sempre dato importanza al gruppo e non alla singolarità: da soli non si arriva lontano e le idee e i sogni vanno condivisi e portati avanti con l'aiuto delle persone intorno a noi. Io sono stato molto fortunato ad avere mia moglie Pina e i miei figli Mario e Andrea, che hanno abbracciato il mio lavoro e condiviso le mie visioni. Tornando alla domanda precedente sui giovani, i miei figli mi hanno insegnato tanto, aprendo la mia mente alle novità e ai cambiamenti del mondo della ristorazione. E poi, la mia grande fortuna e gioia è avere sempre con me Luigi Torelli, un terzo figlio acquisito».

-Che consiglio darebbe a chi oggi vuole aprire un'attività nell'ambito della ristorazione?
«A chi vuole intraprendere questa carriera consiglierei di avere una visione e un progetto ben definito, di valutare l'impegno che deve essere profuso senza risparmiarsi per tante ore di lavoro e con spirito di sacrificio».

-Ha progetti futuri?
«Più che progetti… realtà. Abbiamo altre attività che portiamo avanti con lo stesso impegno e responsabilità. "Pesce fritto e Baccalà" in Via Duomo, o come piace chiamarlo a me "Il ristorante di pesce in jeans", con possibilità anche di servizio catering con il nostro food truck. "La Bottega di Gigi", in Via De Gasperi 66, un locale di cucina tradizionale e casereccia. "Diversa Prospettiva", in Piazza di Vagno, con pesce fresco, frutti di mare e alternative di carne e verdure del territorio. L'ultimo progetto che sta per nascere "Bracco, tabacco e Venere", via Lago Baione 66, un ristorante con brace e drink per serate tra amici ed eventi privati».
Nuova mappa dei comuni montani: Corato esclusa dalla lista
21 gennaio 2026 Nuova mappa dei comuni montani: Corato esclusa dalla lista
Consegna delle borse di studio dalla Fondazione "De Benedittis " agli studenti di Corato
21 gennaio 2026 Consegna delle borse di studio dalla Fondazione "De Benedittis" agli studenti di Corato
Debutto amaro per l'Adriatica Industriale Virtus Corato sul campo di Manfredonia
21 gennaio 2026 Debutto amaro per l'Adriatica Industriale Virtus Corato sul campo di Manfredonia
Ritorna "Chiavi di lettura ": tappa anche a Corato
21 gennaio 2026 Ritorna "Chiavi di lettura": tappa anche a Corato
Varco nella recinzione, immortalati dalle telecamere: ladri in fuga
21 gennaio 2026 Varco nella recinzione, immortalati dalle telecamere: ladri in fuga
"L’amore che fa rumore " risuona al Liceo Artistico: emozioni, consapevolezza e impegno civile
21 gennaio 2026 "L’amore che fa rumore" risuona al Liceo Artistico: emozioni, consapevolezza e impegno civile
Gli alunni della scuola "Santarella " protagonisti al Teatro Comunale di Corato
21 gennaio 2026 Gli alunni della scuola "Santarella" protagonisti al Teatro Comunale di Corato
Tennistavolo, Ruvo e Corato unite nel nome di Antonio Ficco
21 gennaio 2026 Tennistavolo, Ruvo e Corato unite nel nome di Antonio Ficco
San Sebastiano: omaggio e riconoscimenti alla Polizia Locale
20 gennaio 2026 San Sebastiano: omaggio e riconoscimenti alla Polizia Locale
Ennesimo blocco del passaggio a livello di via Bagnatoio a Corato
20 gennaio 2026 Ennesimo blocco del passaggio a livello di via Bagnatoio a Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.