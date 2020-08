Aggressione in piazza Abbazia, Labianca (UDC): «Nulla può giustificare la violenza»

«Nulla può giustificare la violenza». È la netta presa di posizione del segretario politico dell'UDC di Corato Vincenzo Labianca che commenta un brutto episodio verificatosi nella serata di venerdì nel cuore di Corato, in Piazza Abbazia.Due ragazze, vestite con dei costumi da alieno e dinosauro per dilettare i bambini, sono state aggredite dai alcuni genitori in Piazza Abbazia, luogo tristemente noto per altri episodi di violenza. L'aggressione si sarebbe consumata per futili motivi e nell'indifferenza dei passanti provocando nelle due ragazze oltre ad uno stato di profonda angoscia per le percosse subite ma anche dei traumi fisici, al punto da dover ricorrere alle cure dei medici in ospedale.«Storie di cui non vogliamo più sentir parlare. Storie che non vogliamo che più appartengano alla nostra Città. L'episodio di violenza accaduto in piazza Abbazia venerdì scorso ai danni di due giovani ragazze è simbolo di una profonda ferita che da tempo dilania Corato, colpita molto spesso proprio nel suo cuore pulsante. Nulla può giustificare la violenza, nulla deve legittimare l'inciviltà e l'indifferenza da cui questi vili accadimenti sono caratterizzati» commenta Labianca.E, nell'esprimere a nome di tutto il partito la solidarietà e la vicinanza alle ragazze coinvolte e alle loro famiglie conclude: "Il nostro impegno e' e sarà quello di ridare dignità alla città di Corato "