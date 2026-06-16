Incidente tra monopattino e auto su via Dante

Un incidente si è verificato questa sera lungo via Dante,dove un monopattino elettrico e un'automobile sono entrati in collisione mentre percorrevano il tratto centrale della strada.Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del monopattino — un giovane del posto — sarebbe stato sbalzato a terra dopo l'urto, riportando ferite che hanno richiesto l'intervento immediato dei sanitari del 118, giunti con un'ambulanza per prestare le prime cureSul luogo dell'incidente sono gli agenti della Polizia Locale , impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.