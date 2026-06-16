Cronaca
Incidente tra monopattino e auto su via Dante
Ragazzo ferito dopo l’impatto: sul posto 118 e forze dell’ordine
Corato - martedì 16 giugno 2026 20.39
Un incidente si è verificato questa sera lungo via Dante,dove un monopattino elettrico e un'automobile sono entrati in collisione mentre percorrevano il tratto centrale della strada.
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del monopattino — un giovane del posto — sarebbe stato sbalzato a terra dopo l'urto, riportando ferite che hanno richiesto l'intervento immediato dei sanitari del 118, giunti con un'ambulanza per prestare le prime cure
Sul luogo dell'incidente sono gli agenti della Polizia Locale , impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.
La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del monopattino — un giovane del posto — sarebbe stato sbalzato a terra dopo l'urto, riportando ferite che hanno richiesto l'intervento immediato dei sanitari del 118, giunti con un'ambulanza per prestare le prime cure
Sul luogo dell'incidente sono gli agenti della Polizia Locale , impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.
La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.