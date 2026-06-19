Corato è ufficialmente Città: la proclamazione del prefetto Russo

Corato è ufficialmente città. Lo ha proclamato questa mattina, 19 giugno, il prefetto di Bari Francesco Russo, durante una cerimonia svoltasi nella Sala Verde del Comune: «Corato merita assolutamente questo riconoscimento», ha affermato.Il riconoscimento conferisce alla comunità coratina un nuovo status, che ne sancisce il valore storico, economico e culturale e ne rilancia la visione oltre i confini cittadini.«Come Città di Corato siamo grati all'attenzione che ha riservato alla nostra comunità, anche per quanto riguarda la sicurezza». Così il neo sindaco di Corato si è rivolto al prefetto di Bari che ha prestato particolare attenzione alla procedura di questo nuovo tassello per la città.«Io credo di aver dedicato un impegno speciale a Corato», ha infatti risposto il Prefetto. «Non ho fatto nessun comitato fuori dalla Prefettura, se non a Corato».Necessaria anche una risposta riguarda alle domande sulla sicurezza: «Non c'è solo attenzione, ma tanti interventi concreti già fatti attraverso anche una presenza massiccia delle forze di polizia, e con tanti interventi che vedrete anche nel prossimo futuro».