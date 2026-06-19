Proclamazione Città. <span>Foto Anna Lops</span>
Proclamazione Città. Foto Anna Lops
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Corato è ufficialmente Città: la proclamazione del prefetto Russo

Il riconoscimento conferito questa mattina nella Sala Verde del Comune.

Corato - venerdì 19 giugno 2026 15.58
Corato è ufficialmente città. Lo ha proclamato questa mattina, 19 giugno, il prefetto di Bari Francesco Russo, durante una cerimonia svoltasi nella Sala Verde del Comune: «Corato merita assolutamente questo riconoscimento», ha affermato.

Il riconoscimento conferisce alla comunità coratina un nuovo status, che ne sancisce il valore storico, economico e culturale e ne rilancia la visione oltre i confini cittadini.

«Come Città di Corato siamo grati all'attenzione che ha riservato alla nostra comunità, anche per quanto riguarda la sicurezza». Così il neo sindaco di Corato si è rivolto al prefetto di Bari che ha prestato particolare attenzione alla procedura di questo nuovo tassello per la città.

«Io credo di aver dedicato un impegno speciale a Corato», ha infatti risposto il Prefetto. «Non ho fatto nessun comitato fuori dalla Prefettura, se non a Corato».

Necessaria anche una risposta riguarda alle domande sulla sicurezza: «Non c'è solo attenzione, ma tanti interventi concreti già fatti attraverso anche una presenza massiccia delle forze di polizia, e con tanti interventi che vedrete anche nel prossimo futuro».
  • Prefetto
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