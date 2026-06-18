Una maturità… di famiglia

Al liceo artistico Federico II Stupor Mundi , dove ogni anno la creatività si mescola all'emozione degli esami di maturità, oggi è successa una cosa che ha strappato sorrisi a studenti, docenti e persino alla commissione: una madre Iosca Dina indirizzo design ceramica del corso serale e suo figlio Gianmaria La Noce corso diurno sez. Multimediale stanno sostenendo insieme l'esame di Stato.Una scena che sembra scritta da un regista con il gusto per le storie belle: lei, determinata a completare un percorso lasciato in sospeso; lui, pronto a chiudere il suo ciclo scolastico e a spiccare il volo.Due generazioni diverse, sedute negli stessi corridoi, con lo stesso obiettivo: conquistare il diploma.Tra un ripasso di storia dell'arte e un incoraggiamento reciproco, i due hanno trasformato l'attesa in un momento di complicità familiare.Gli altri studenti li guardano con simpatia, i professori con un pizzico di tenerezza, la scuola intera con orgoglio: perché non capita tutti i giorni di vedere una maturità così… di famiglia.E mentre il Federico II si riempie del solito brusio da esame — passi nervosi, fogli che frusciano, sguardi che cercano coraggio — questa coppia speciale ricorda a tutti che non è mai troppo tardi per imparare, e che a volte la vita regala storie che valgono più di qualsiasi traccia ministeriale.Qualunque sarà il voto finale, una cosa è certa: questa è una maturità che non dimenticheranno mai.