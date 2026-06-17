Incidente mortale sulla Corato-Trani

Un gravissimo incidente mortale tra due autovetture si è verificato questo pomeriggio all'uscita di Corato per Trani.Non è ancora certa la dinamica, sul posto personale del 118, ambulanze, polizia locale e vigili del fuocoNotizia in aggiornamentoL'incidente è avvenuto tra una Fiat 500 e una Renault Espace. Nello scontro ha perso la vita una giovane ragazza a bordo della Fiat 500, mentre l'uomo alla guida della Renault è stato trasportato all'ospedale "Bonomo" di Andria e non sarebbe in pericolo di vita.