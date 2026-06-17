Incidente
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Cronaca

Incidente mortale sulla Corato-Trani

Sul posto personale del 118, ambulanze, polizia locale e vigili del fuoco

Corato - mercoledì 17 giugno 2026 18.39
Un gravissimo incidente mortale tra due autovetture si è verificato questo pomeriggio all'uscita di Corato per Trani.

Non è ancora certa la dinamica, sul posto personale del 118, ambulanze, polizia locale e vigili del fuoco



Notizia in aggiornamento

L'incidente è avvenuto tra una Fiat 500 e una Renault Espace. Nello scontro ha perso la vita una giovane ragazza a bordo della Fiat 500, mentre l'uomo alla guida della Renault è stato trasportato all'ospedale "Bonomo" di Andria e non sarebbe in pericolo di vita.
  • incidente stradale
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