Buche via San Magno Corato
Buche via San Magno Corato

Buche come voragini, «Via San Magno non fa altro che peggiorare»

La segnalazione del pessimo stato del manto stradale

sabato 20 giugno 2026
«Quattro mesi fa ci fu detto che "a giorni" avrebbero iniziato i lavori per il nuovo manto stradale, ed invece, a distanza di 120 giorni, ancora tutto tace. Intanto Via San Magno non fa altro che peggiorare, oramai è una strada completamente dissestata da capo a coda e con varie buche a distanza di pochi metri l'una dall'altra», così ci segnala un cittadino, residente in zona.

I residenti di Via San Magno, seppur allungando il tragitto, preferiscono tagliare da Via Barletta Grumo (tratto di strada anch'esso a dir poco scandaloso) per poter scendere a Corato da Via Castel del Monte, in condizioni leggermente migliori.

L'alternativa è percorrere Via San Magno facendo slalom tra le buche, con il rischio di aumentare le situazioni di pericolo, per eventuali tamponamenti o invasioni di corsia opposta: in tal caso, il rimedio potrebbe essere peggiore del male originale.

Non vogliamo passare per quelli "dimenticati" in quanto residenti della zona periferica e apprezziamo l'illuminazione che è stata fatta su quel tratto di strada nei scorsi mesi. Ma allo stesso tempo troviamo assurdo che l'asfalto sia ancora in quelle condizioni disastrose a maggior ragione dopo una "dichiarazione" fatta ben 4 mesi fa.

Qualora ci dovessero essere danni alle nostre auto dovremmo forse presentare il conto direttamente al Comune?».
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