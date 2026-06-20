Buche come voragini, «Via San Magno non fa altro che peggiorare»

«Quattro mesi fa ci fu detto che "a giorni" avrebbero iniziato i lavori per il nuovo manto stradale, ed invece, a distanza di 120 giorni, ancora tutto tace. Intanto Via San Magno non fa altro che peggiorare,da capo a coda e con varie buche a distanza di pochi metri l'una dall'altra», così ci segnala un cittadino, residente in zona.I residenti di Via San Magno, seppur allungando il tragitto,(tratto di strada anch'esso a dir poco scandaloso) per poter scendere a Corato da Via Castel del Monte, in condizioni leggermente migliori.L'alternativa è percorrere Via San Magno f, con il rischio di aumentare le situazioni di pericolo, per eventuali tamponamenti o invasioni di corsia opposta: in tal caso, il rimedio potrebbe essere peggiore del male originale.e apprezziamo l'illuminazione che è stata fatta su quel tratto di strada nei scorsi mesi. Ma allo stesso tempo troviamo assurdo che l'asfalto sia ancora in quelle condizioni disastrose a maggior ragione dopo una "dichiarazione" fatta ben 4 mesi fa.Qualora ci dovessero essere danni alle nostre auto dovremmo forse presentare il conto direttamente al Comune?».