Mauro Squeo
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Attualità

Mauro Squeo nominato rappresentante territoriale Confindustria Bari‑Bat per l’Area Corato–Ruvo

Un incarico che rafforza la presenza dell’associazione industriale sul territorio e valorizza il contributo di un professionista coratino

Corato - venerdì 19 giugno 2026 11.38
Confindustria Bari‑Bat comunica la nomina di Mauro Squeo a Rappresentante Territoriale per l'Area Corato – Ruvo di Puglia, nell'ambito del progetto di rafforzamento della presenza associativa sui territori. La designazione, approvata dal Presidente Mario Aprile e dal consiglio generale, riconosce il valore professionale e umano di Squeo e conferma la centralità del territorio coratino nel sistema industriale provinciale.

Nel nuovo ruolo, Mauro Squeo sarà punto di riferimento per le imprese dell'area, favorendo il dialogo con istituzioni, enti e associazioni, e contribuendo alla diffusione delle iniziative promosse da Confindustria in materia di formazione, innovazione, progettualità e sviluppo competitivo.

Particolare attenzione sarà rivolta al coinvolgimento delle nuove generazioni, al potenziamento delle competenze e alla promozione di un approccio moderno, inclusivo e orientato alla crescita sostenibile.

Per la comunità di Corato, la nomina rappresenta un riconoscimento significativo: un proprio concittadino chiamato a svolgere un ruolo strategico a servizio del territorio e del sistema produttivo locale.
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