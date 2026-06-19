Mauro Squeo nominato rappresentante territoriale Confindustria Bari‑Bat per l’Area Corato–Ruvo

Confindustria Bari‑Bat comunica la nomina di Mauro Squeo a Rappresentante Territoriale per l'Area Corato – Ruvo di Puglia, nell'ambito del progetto di rafforzamento della presenza associativa sui territori. La designazione, approvata dal Presidente Mario Aprile e dal consiglio generale, riconosce il valore professionale e umano di Squeo e conferma la centralità del territorio coratino nel sistema industriale provinciale.Nel nuovo ruolo, Mauro Squeo sarà punto di riferimento per le imprese dell'area, favorendo il dialogo con istituzioni, enti e associazioni, e contribuendo alla diffusione delle iniziative promosse da Confindustria in materia di formazione, innovazione, progettualità e sviluppo competitivo.Particolare attenzione sarà rivolta al coinvolgimento delle nuove generazioni, al potenziamento delle competenze e alla promozione di un approccio moderno, inclusivo e orientato alla crescita sostenibile.Per la comunità di Corato, la nomina rappresenta un riconoscimento significativo: un proprio concittadino chiamato a svolgere un ruolo strategico a servizio del territorio e del sistema produttivo locale.