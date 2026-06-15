Elena Tarantini
Elena Tarantini
Vita di Città

Sanità pugliese, nuovi vertici amministrativi: incarico di rilievo per Elena Tarantini

La dirigente coratina Tarantini lascia l’Asl BT per assumere il ruolo di direttrice amministrativa all’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari

Corato - lunedì 15 giugno 2026 12.21
Due figure di vertice della Asl Bt, assumeranno nei prossimi giorni importanti incarichi nell'ambito del nuovo assetto delle direzioni strategiche della Asl e degli Irccs pugliesi.

La coratina Elena Tarantini, attuale Dirigente UOSVD per le assunzioni, mobilità, concorsi/personale convenzionato/strutture accreditate e Direttore dell'UOC "Area Gestione Economico-Finanziaria" dell'Asl Bt, andrà a ricoprire l'incarico di Direttore amministrativo aziendale dell' Istituto ricovero cura a carattere scientifico "Giovanni Paolo II" di Bari, da qualche giorno affidato dal presidente della regione Antonio Decaro al Direttore generale Tommaso Stallone.

Giuseppe Nuzzolese, Direttore dell'Unità Operativa Complessa del Patrimonio anch'esso dell'Asl Bt, è stato invece chiamato a svolgere il ruolo di direttore amministrativo aziendale al Policlinico di Foggia, assegnato da qualche settimana al direttore generale Yanko Tedeschi.

Professionisti di indubbio spessore sia la dottoressa Elena Tarantini che il dottor Giuseppe Nuzzolese, con lunghe carriere alle spalle in vari ruoli di responsabilità, ai vertici anche in altre Asl e Irccs pugliesi, nell'ambito amministrativo gestionale, potendo vantare curricula professionali altamente qualificati, con abilitazioni a svolgere funzioni direttive all'apice del sistema sanitario regionale e nazionale.

La scelta dei due direttori di struttura della Asl Bt non è casuale, in quanto entrambi hanno già svolto incarichi di consulenza, docenza e sorveglianza in specifici ruoli professionali – assunzionali/convenzionali e patrimoniali/gare/acquisti- che nel corso degli anni di gravame lavorativo, sono valsi loro, il plauso e gli attestati di benemerenza per i delicati ruoli assolti.
  • sanità Puglia
Il 65esimo anno di vita sarà un anno speciale per il Basket Corato
15 giugno 2026 Il 65esimo anno di vita sarà un anno speciale per il Basket Corato
Parla il Corato Calcio: «Richiesto un confronto urgente all'Amministrazione»
15 giugno 2026 Parla il Corato Calcio: «Richiesto un confronto urgente all'Amministrazione»
Altri contenuti a tema
L'Associazione gli Amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano dona un'apparecchiatura respiratoria al reparto pediatria di Bari L'Associazione gli Amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano dona un'apparecchiatura respiratoria al reparto pediatria di Bari Verrà utilizzata dai bambini pazienti oncologici per respirare meglio
Al via in Puglia la campagna vaccinale 2025-2026 Al via in Puglia la campagna vaccinale 2025-2026 Rafforzata la prevenzione e confermata la protezione dei neonati contro la bronchiolite
Asl Bari: stabilizzati 533 precari tra operatori sanitari, tecnici e amministrativi Scuola e Lavoro Asl Bari: stabilizzati 533 precari tra operatori sanitari, tecnici e amministrativi Una vasta platea di personale avrà un contratto a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio
L'Usspi: «Liste d'attesa intollerabili, gli anziani rinunciano alle cure» Attualità L'Usspi: «Liste d'attesa intollerabili, gli anziani rinunciano alle cure» Brescia: «In alcuni casi ai pazienti non è assegnata neppure una data ipotetica. È indispensabile sospendere l'attività intramoenia»
Mille lettere di ringraziamento dall'Asl di Bari a medici di medicina generale e pediatri Attualità Mille lettere di ringraziamento dall'Asl di Bari a medici di medicina generale e pediatri Oltre 500 mila i vaccini anti-Covid somministrati finora
Ultracentenario coratino operato d'urgenza e dimesso Attualità Ultracentenario coratino operato d'urgenza e dimesso L'intervento è perfettamente riuscito, nonno Giovanni è tornato a casa e sta bene
La benedizione dei fioroni a Corato: fede e tradizione contadina alla Festa di San Vito Martire
15 giugno 2026 La benedizione dei fioroni a Corato: fede e tradizione contadina alla Festa di San Vito Martire
Moda al Volante taglia il traguardo delle dieci edizioni
14 giugno 2026 Moda al Volante taglia il traguardo delle dieci edizioni
Auto in fiamme in via Sant'Elia, danni anche ad un'attività commerciale
13 giugno 2026 Auto in fiamme in via Sant'Elia, danni anche ad un'attività commerciale
Marco Verile e il Basket Corato ancora insieme: «Determinato a dare continuità al lavoro iniziato»
13 giugno 2026 Marco Verile e il Basket Corato ancora insieme: «Determinato a dare continuità al lavoro iniziato»
Aldo Caputo incanta Roma: trionfo del tenore coratino alla cerimonia conclusiva dei corsi per Commissari
12 giugno 2026 Aldo Caputo incanta Roma: trionfo del tenore coratino alla cerimonia conclusiva dei corsi per Commissari
A Corato stretta della Polizia di Stato contro la criminalità: emessi avvisi orali a soggetti con precedenti
11 giugno 2026 A Corato stretta della Polizia di Stato contro la criminalità: emessi avvisi orali a soggetti con precedenti
Da Corato al colorato mondo Disney: il sogno di Mario Oscar Gabriele diventa realtà
11 giugno 2026 Da Corato al colorato mondo Disney: il sogno di Mario Oscar Gabriele diventa realtà
Confcommercio Corato a Roma per la 40ª Assemblea Nazionale: «Le imprese sono il cuore delle nostre città»
11 giugno 2026 Confcommercio Corato a Roma per la 40ª Assemblea Nazionale: «Le imprese sono il cuore delle nostre città»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.