Sanità pugliese, nuovi vertici amministrativi: incarico di rilievo per Elena Tarantini

Due figure di vertice della Asl Bt, assumeranno nei prossimi giorni importanti incarichi nell'ambito del nuovo assetto delle direzioni strategiche della Asl e degli Irccs pugliesi., attuale Dirigente UOSVD per le assunzioni, mobilità, concorsi/personale convenzionato/strutture accreditate e Direttore dell'UOC "Area Gestione Economico-Finanziaria" dell'Asl Bt, andrà a ricoprire l'incarico di Direttore amministrativo aziendale dell' Istituto ricovero cura a carattere scientifico "Giovanni Paolo II" di Bari, da qualche giorno affidato dal presidente della regione Antonio Decaro al Direttore generale Tommaso Stallone.Giuseppe Nuzzolese, Direttore dell'Unità Operativa Complessa del Patrimonio anch'esso dell'Asl Bt, è stato invece chiamato a svolgere il ruolo di direttore amministrativo aziendale al Policlinico di Foggia, assegnato da qualche settimana al direttore generale Yanko Tedeschi.Professionisti di indubbio spessore sia la dottoressa Elena Tarantini che il dottor Giuseppe Nuzzolese, con lunghe carriere alle spalle in vari ruoli di responsabilità, ai vertici anche in altre Asl e Irccs pugliesi, nell'ambito amministrativo gestionale, potendo vantare curricula professionali altamente qualificati, con abilitazioni a svolgere funzioni direttive all'apice del sistema sanitario regionale e nazionale.La scelta dei due direttori di struttura della Asl Bt non è casuale, in quanto entrambi hanno già svolto incarichi di consulenza, docenza e sorveglianza in specifici ruoli professionali – assunzionali/convenzionali e patrimoniali/gare/acquisti- che nel corso degli anni di gravame lavorativo, sono valsi loro, il plauso e gli attestati di benemerenza per i delicati ruoli assolti.