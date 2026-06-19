"Festa dell'Europa 2026": tre manifestazioni a Corato

Dal 9 maggio al 30 maggio, la sezione di Corato del Movimento Federalista Europeo ha organizzato a Corato con l'associazione culturale "Virtute e Canoscenza" di Bari, tre manifestazioni per la "Festa dell'Europa 2026":"L'EUROPA IN UN LIBRO – IV EDIZIONE 2026" - Sabato 9 maggio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - presso l'auditorium scolastico dell'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" a Corato. Per l'iniziativa si è organizzata la presentazione della graphic novel "Il grande falò", realizzata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea sul tema dello Sviluppo Sostenibile in agricoltura.La manifestazione ha avuto inizio con i saluti istituzionali ed è proseguita con gli interventi di: Luisa Trumellini, Presidente nazionale del Movimento Federalista Europeo e Presidente dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli" e di Felice Soldano, apicoltore coratino, ricercatore e autore di autorevoli saggi. Durante la mattinata è stato sviluppato un focus sulla mobilità sostenibile, a cura dell'Impresa Ferrotramviaria S.p.A. Intermezzi musicali, a cura della cantante coratina Mariarita D'Onofrio, ed estemporanee di pittura hanno arricchito la manifestazione che ha visto gli studenti come principali protagonisti, guidati dai loro docenti referenti.Durante l'evento sono state attribuite quattro borse di studio per consentire a quattro studenti meritevoli di partecipare al Seminario Nazionale di Ventotene 2026 che si tiene annualmente a settembre a cura del Comune di Ventotene (LT) e dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli", con il patrocinio della Provincia di Latina. Alla presenza delle Organizzazioni sponsor, le borse di studio, dell'importo di 500,00 € ciascuna, sono state attribuite a:Ettore Soldano, studente del Liceo classico "Alfredo Oriani" di Corato (borsa di studio Ferrotramviaria S.p.A.); Antonio Nenna, studente del Liceo delle Scienze Umane "Francesco De Sanctis" di Trani (borsa di studio Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l.); Sara Cerutti, studentessa dell'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" (borsa di studio Fondazione Vincenzo Casillo); Martina Esposito, studentessa dell'I.T.E.T "Padre A.M. Tannoia", sede di Corato (borsa di studio Olio Ribatti S.a.s.). L'iniziativa si è conclusa con il dibattito con il pubblico e ha coinvolto complessivamente n. 200 studenti delle Scuole superiori aderenti alla nostra rete: I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia" di Corato e Ruvo, I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" di Corato, I.I.S.S. "Oriani - Tandoi" di Corato, Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane "F. De Sanctis" di Trani. Ha coordinerà Loredana Cialdella, Segretaria della sezione MFE di Corato.L'evento è stato aperto alla cittadinanza con ingresso libero. "L'EUROPA IN UN LIBRO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO – II EDIZIONE 2026" - Sabato 30 maggio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso l'auditorium scolastico della Scuola primaria "Cesare Battisti", Viale Armando Diaz. Il materiale didattico presentato (il libro illustrato "Caccia al tesoro in fattoria", l'album da colorare "La fattoria", i "giochi dell'oca della biodiversità e sull'azione per il clima", gli "Origami indovino", le "Mappe dell'U.E. – unita nella diversità", il kit didattico "Europa + insieme!"), realizzato per scopi educativi dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, ha permesso di scoprire il fantastico mondo della natura e dell'agricoltura green.La manifestazione ha avuto inizio con i saluti istituzionali ed è proseguita con gli interventi di: Felice Soldano, apicoltore coratino, ricercatore e autore di autorevoli saggi; Miriam Del Re, allevatrice avicola a Ruvo di Puglia dell'azienda "Colle di Seta"; Docenti collaboratrici della direttrice della Scuola d'inglese "Kids&Us Corato", Antonella Bucci. Durante la mattinata è stato sviluppato un focus sulla mobilità sostenibile, a cura dell'Impresa 2 Ferrotramviaria S.p.A.I giovani studenti hanno partecipato attivamente all'evento, interpretando canzoni, recitando poesie e mostrando i lavori preparati in classe sotto la guida dei loro Docenti referenti.v L'iniziativa ha coinvolgerà circa n. 99 studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo grado aderenti alla nostra rete: Istituto comprensivo "Cifarelli – Santarella – Battisti" di Corato, Istituto comprensivo "Tattoli – De Gasperi" di Corato e Istituto comprensivo "Bovio – Cotugno" di Ruvo di Puglia. Hanno coordinato Loredana Cialdella, Segretaria della sezione MFE di Corato e Mariarosa Lotito, Docente referente della Scuola "Cifarelli".L'evento è stato aperto alla cittadinanza con ingresso libero. "IN PIAZZA PER I DIRITTI UMANI – III EDIZIONE 2026" - Sabato 30 maggio 2026 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 - presso piazza Mentana – Corato per celebrare il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli che sono stati insigniti del "premio Sakharov per la libertà di pensiero 2025", il massimo riconoscimento che il Parlamento europeo conferisce ogni anno nel mese di ottobre agli sforzi compiuti a favore dei diritti dell'uomo.La manifestazione ha avuto inizio con i saluti istituzionali ed è proseguita con l'introduzione di Marina Cialdella, Membro della sezione di Corato del Movimento Federalista Europeo, e con l'intervento di Loredana Cialdella, Segretaria della sezione del M.F.E. di Corato. Durante la cerimonia, sono stati citati alcuni articoli della "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea" e della "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo" ed è stata declamata la poesia "Libertà" di Paul ÉLUARD, letta a cura di Marialuisa Cialdella e Ettore Soldano, Soci Giovani del M.F.E. di Corato.Nel corso del pomeriggio è stato sviluppato un focus sulla Responsabilità sociale d'Impresa, a cura dell'Impresa Ferrotramviaria S.p.A. Hanno allietato l'evento, l'esecuzione di intermezzi musicali da parte degli alunni della Scuola secondaria di primo grado "De Gasperi" di Corato, guidati dai docenti Aldo Di Tommaso e Simone Salvatorelli.L'iniziativa ha coinvolto complessivamente circa 100 persone. Ha coordinato Loredana Cialdella, Segretaria della sezione M.F.E. di Corato. La manifestazione è stata aperta alla cittadinanza con ingresso libero. Tutti gli eventi sono stati validati ed inseriti nel "Maggio dei Libri 2026 e nel "Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026". Le manifestazioni si sono svolte "sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo", con il patrocinio morale della Commissione europea, dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli", del Consiglio regionale della Puglia, della Fondazione Vincenzo Casillo, e "con la partecipazione del Consiglio d'Europa – Ufficio di Venezia". Le iniziative, inoltre, hanno ottenuto contributi economici dal "Centro per il Libro e la Lettura" del Ministero della Cultura, dal Comune di Corato e da aziende private del territorio, tra le quali si evidenzia Ferrotramviaria S.p.A. e Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l.