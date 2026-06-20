Domani torna la Festa della Musica in Piazza Cesare Battisti a Corato
Domani torna la Festa della Musica in Piazza Cesare Battisti a Corato
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Domani torna la Festa della Musica in Piazza Cesare Battisti a Corato

L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Quadratum in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Tattoli – De Gasperi, con il patrocinio del Comune di Corato.

Corato - sabato 20 giugno 2026 Comunicato Stampa
L'edizione 2026 della Festa della Musica a Corato segna il consolidamento di una bellissima tradizione locale che unisce cultura, scuola e territorio. Organizzata come di consueto dalla Pro Loco Quadratum insieme all'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi", l'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Corato e del Ministero della Cultura (MiC).

L'evento, dal tema "la voce dei luoghi", come omaggio alle bellezze del territorio nazionale, si terrà domenica 21 giugno, in Piazza cesare Battisti, a partire dalle ore 19,00, si focalizza sui seguenti aspetti: Integrazione, Comunità e valorizzazione del territorio. Coerentemente con lo spirito della Festa della Musica nazionale (fissata al 21 giugno), la manifestazione mette al centro la musica come strumento di coesione sociale e di crescita espressiva per i ragazzi, creando un ponte solido tra famiglie, docenti e cittadini.

La collaborazione con il "Tattoli-De Gasperi" valorizza in modo particolare i giovani studenti e i corsi a indirizzo musicale della scuola, offrendo loro un palcoscenico per esibirsi a stretto contatto con la propria città. Le esibizioni animano le piazze o gli spazi istituzionali e storici di Corato, trasformando la città in un auditorium a cielo aperto e incentivando la partecipazione attiva del pubblico. L'evento di quest'anno rientra anche nel programma di "Città Bambina", organizzato da Kuziba Teatro.
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