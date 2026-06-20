Eventi
Domani torna la Festa della Musica in Piazza Cesare Battisti a Corato
L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Quadratum in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Tattoli – De Gasperi, con il patrocinio del Comune di Corato.
Corato - sabato 20 giugno 2026 Comunicato Stampa
L'edizione 2026 della Festa della Musica a Corato segna il consolidamento di una bellissima tradizione locale che unisce cultura, scuola e territorio. Organizzata come di consueto dalla Pro Loco Quadratum insieme all'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi", l'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Corato e del Ministero della Cultura (MiC).
L'evento, dal tema "la voce dei luoghi", come omaggio alle bellezze del territorio nazionale, si terrà domenica 21 giugno, in Piazza cesare Battisti, a partire dalle ore 19,00, si focalizza sui seguenti aspetti: Integrazione, Comunità e valorizzazione del territorio. Coerentemente con lo spirito della Festa della Musica nazionale (fissata al 21 giugno), la manifestazione mette al centro la musica come strumento di coesione sociale e di crescita espressiva per i ragazzi, creando un ponte solido tra famiglie, docenti e cittadini.
La collaborazione con il "Tattoli-De Gasperi" valorizza in modo particolare i giovani studenti e i corsi a indirizzo musicale della scuola, offrendo loro un palcoscenico per esibirsi a stretto contatto con la propria città. Le esibizioni animano le piazze o gli spazi istituzionali e storici di Corato, trasformando la città in un auditorium a cielo aperto e incentivando la partecipazione attiva del pubblico. L'evento di quest'anno rientra anche nel programma di "Città Bambina", organizzato da Kuziba Teatro.
L'evento, dal tema "la voce dei luoghi", come omaggio alle bellezze del territorio nazionale, si terrà domenica 21 giugno, in Piazza cesare Battisti, a partire dalle ore 19,00, si focalizza sui seguenti aspetti: Integrazione, Comunità e valorizzazione del territorio. Coerentemente con lo spirito della Festa della Musica nazionale (fissata al 21 giugno), la manifestazione mette al centro la musica come strumento di coesione sociale e di crescita espressiva per i ragazzi, creando un ponte solido tra famiglie, docenti e cittadini.
La collaborazione con il "Tattoli-De Gasperi" valorizza in modo particolare i giovani studenti e i corsi a indirizzo musicale della scuola, offrendo loro un palcoscenico per esibirsi a stretto contatto con la propria città. Le esibizioni animano le piazze o gli spazi istituzionali e storici di Corato, trasformando la città in un auditorium a cielo aperto e incentivando la partecipazione attiva del pubblico. L'evento di quest'anno rientra anche nel programma di "Città Bambina", organizzato da Kuziba Teatro.