Filiera "Dedicato", Granoro festeggia con la Festa del Grano

6 foto Filiera Dedicato

Granoro rinnova un appuntamento che è diventato negli anni un vero rito identitario: la Festa del Grano, momento culminante della filiera "Dedicato", il progetto che dal 2012 punta a dimostrare come la pasta di eccellenza possa nascere esclusivamente da grano duro coltivato in Puglia.L'azienda coratina, da sempre legata a un modello di filiera corta, ha visto il proprio progetto espandersi progressivamente: oggi coinvolge più di 340 imprese agricole, oltre a cooperative, sementieri e molini, in una rete completamente certificata e tracciata dal campo alla tavola.I numeri restituiscono la portata dell'iniziativa. Ogni anno la filiera genera circa 20.000 tonnellate di grano duro, da cui si ricavano 15.000 tonnellate di semola e 12.000 tonnellate di pasta finita. Non si tratta solo di volumi: il sistema garantisce agli agricoltori partner assistenza tecnica continua, un prezzo minimo a copertura dei costi produttivi e premialità economiche legate al raggiungimento di standard qualitativi elevati.Al centro del progetto resta la qualità della materia prima. Le condizioni climatiche del territorio pugliese e la maturazione naturale sotto il sole meridionale hanno permesso alla linea Dedicato di ottenere certificazioni rilevanti come Glyphosate Free e Pesticide Free, confermando un orientamento produttivo sempre più attento a sostenibilità e sicurezza alimentare.A questo si aggiunge una novità tecnologica destinata a rafforzare ulteriormente la trasparenza della filiera: l'introduzione della blockchain sulle confezioni della linea Dedicato, strumento che permetterà di tracciare in modo digitale e verificabile l'intero percorso del prodotto, dal seme alla tavola.Durante la manifestazione, Granoro ha voluto dedicare un momento di riconoscimento a tutti i protagonisti della filiera, dagli agricoltori ai trasformatori, ribadendo il ruolo strategico della Puglia nel panorama cerealicolo nazionale: la regione produce infatti circa un quarto del grano duro coltivato in Italia, confermandosi tra i territori più vocati al mondo per questa coltura.La Festa del Grano è stata anche l'occasione per svelare una novità di rilievo: l'edizione limitata "Le Spighe", un formato di pasta realizzato esclusivamente con semola da grano duro pugliese. Il nome e la forma del prodotto richiamano direttamente l'origine del progetto Dedicato, celebrando simbolicamente la mietitura, il momento più atteso del calendario agricolo.Più di un decennio dopo il suo avvio, il progetto Dedicato continua a rappresentare un caso emblematico di come qualità, sostenibilità e valorizzazione del territorio possano convivere in un unico modello produttivo. Una storia pugliese che, dalla semina alla tavola, guarda avanti senza perdere il legame con le proprie origini.