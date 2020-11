Al poligono di Torre di Nebbia le esercitazioni militari della Brigata Pinerolo

Il nostro territorio murgiano sarà interessato, nei prossimi giorni, dalle esercitazioni militari previste dall'attività addestrativa programmata dall'Esercito Italiano per la Brigata Pinerolo.Sarà infatti il poligono militare di "Torre di Nebbia" la sede delle attività dal 16 al 20 novembre per il personale del Reggimento "Trani" e dal 23 al 27 novembre per il 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura.La zona interessata riguarda il perimetro delimitato dalle coordinate rispondenti alle contrade San Magno, Monte Caccia, Serraficaia e la stazione di Poggiorsini, ricadenti nei comuni di Andria, Altamura, Corato, Gravina in Puglia, Spinazzola, Ruvo di Puglia e Poggiorsini.L'intera area ricadente nel territorio delle esercitazioni sarà quindi interdetta alla circolazione di persone e sarà delimitata da appositi segnali (bandieroni rossi), con le opportune deviazioni nel caso di interruzioni o deviazioni al traffico stradale.Nell'ordinanza emessa dal Comando militare Esercito "Puglia" viene altresì espressamente vietata la raccolta o rimozione dei proiettili inesplosi o ordigni esplosivi di qualsiasi genere. Chiunque dovesse rinvenire tale materiale esplodente dovrà darne comunicazione o alle autorità militari o alla più vicina stazione dei Carabinieri.