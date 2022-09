Il valore dell'amicizia rimarcato nell'incontro fra il Generale Tota e il Maggiore Pizzolorusso

Il Generale di Corpo d'Armata Giuseppenicola Tota, coratino, a capo del Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano, ha incontrato nei giorni scorsi, ad Andria, il Maggiore Francesco Pizzolorusso. Una visita molto significativa, che rimarca ulteriormente il forte legame tra il Generale - amico fraterno del dottor Luigi, uno dei tre figli del Maggiore - e la famiglia Pizzolorusso, composta anche da Vincenzo e Maurizio, fratelli di Luigi, e dalla mamma Maria Pia Cilli, arredatrice d'interni ed esperta e mercante d'arte, una delle prime imprenditrici italiane ad aver allestito una Home Gallery già negli anni '70.I due ufficiali hanno dialogato col sorriso nel cuore delle esperienze militari vissute, per la felicità del Maggiore Pizzolorusso che stentava a credere al fatto che un Generale di Corpo d'Armata potesse essere lì, insieme a lui, a casa sua, e gli parlasse come un figlio fa con un padre.Durante la visita sono stati "rivissuti" anche ricordi e racconti legati alla Prima Guerra Mondiale quando il Maggiore Francesco ha parlato delle gesta e dei sacrifici di suo padre, il Tenente Colonnello Luigi Pizzolorusso. Storie che sono state poi tradotte, a suo tempo, in un libro scritto dallo stesso Tenente Colonnello, il cui testo fu tradotto in un articolo denominato "Ricordi della Grande Guerra del Tenente Colonnello Luigi Pizzolorusso", pubblicato da "l'Idea", testata giornalistica andriese, nel gennaio 1937., per l'alto valore tenuto in campo ma anche per aver tradotto in un libro il vissuto di tanti commilitoni, durante quel tragico, grande, conflitto mondiale.Luigi Pizzolorusso, figlio del Maggiore Francesco e nipote dell'omonimo Tenente Colonnello, ha pubblicato un libro su quelle storie legate a suo nonno, intitolato "La bambina di Codroipo".L'incontro si è concluso con un brindisi cordiale e con l'invito del Generale, rivolto all'anziano Maggiore, a partecipare agli eventi commemorativi che l'Esercito sta organizzando in Puglia.Il Generale di Corpo d'Armata Giuseppenicola Tota è nato a Corato il 4 maggio 1960. Ha frequentato, dal 1979, il 161esimo corso dell'Accademia Militare , il 118º corso di Stato Maggiore e 118º corso superiore di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia. Nel 1996 ha frequentato il 2º corso dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze in Roma e nel 2003-4 il Army War College negli Stati Uniti d'America.Ha conseguito la laurea ed il master in Scienze Strategiche nonché il master in Pubblica Informazione.Ha comandato l'Accademia militare di Modena ed il Comando dei Supporti a Verona.È stato Capo Cellula Pubblica Informazione e National Liaison Officer con il Comando Brigata Garibaldi nell'ambito dell'operazioni Sfor in Sarajevo.Nel periodo 1998-99 ha comandato il 3º battaglione dell'8º Reggimento Bersaglieri con il quale ha partecipato all'operazione "Joint guarantor" in Macedonia e nel Kosovo.Dal giugno al novembre 2006, con il reggimento, è stato impegnato nell'operazione "Antica Babilonia 10", che ha chiuso l'impegno italiano in Iraq.Dal maggio al novembre 2010 è stato schierato nel Sud del Libano quale Comandante del Sector West/Joint Task Force Lebanon, su base Brigata Garibaldi, nell'ambito dell'operazione Leonte 8.Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, ha ricevuto una Croce d'oro (Iraq) e due d'argento (Fyrom e Libano) al Merito dell'Esercito inoltre ha ricevuto decorazioni da Francia, Libano, Romania, Slovenia e Stati Uniti d'America. È sposato con la Signora Mariadele e ha tre figli: Giandomenico, Marcella e Marina.Dal 2 ottobre 2020 è il Comandante del Comando Forze Operative Sud.