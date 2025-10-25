Don Riccardo Agresti
All'Oasi di Nazareth di Corato, incontro sul tema della giustizia riparativa con il Giudice Sinisi e don Agresti

L’evento è accreditato per la formazione dall’Ordine dei giornalisti della Puglia

Corato - sabato 25 ottobre 2025 15.42 Comunicato Stampa
Presso il Santuario Oasi di Nazareth mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 20.00 il magistrato Giannicola Sinisi con il tema "Senza Sbarre" parlerà di luoghi dove chi deve scontare pene detentive, lo possa espiare non nel carcere bensì in strutture alternative, con l'obiettivo del reinserimento del condannato nella società. Don Riccardo Agresti illustrerà il progetto concretizzato dalla Diocesi di Andria presso la Masseria San Vittore.

«Il progetto 'Senza Sbarre' rappresenta per noi una via di speranza e di rinascita, un ponte che collega la comunità e che mira a restituire dignità e opportunità a tutti coloro che vi partecipano.
Attraverso il sostegno umano e spirituale, con attività che promuovono l'educazione e la formazione, ci adoperiamo per favorire un percorso di reinserimento integrato.
In particolare, la produzione di taralli all'interno della masseria, non solo rappresenta un'attività laboratoriale, ma anche un'occasione di crescita, creatività e condivisione», sottolinea Don Riccardo Agresti.

La serata sarà introdotta e condotta dal giornalista Franco Tempesta. L'evento è accreditato per la formazione dall'ordine dei giornalisti della Puglia
