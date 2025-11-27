Una Vita senza Sbarre” racconti di sfide educative e riscatto umano

Un appuntamento per raccontare una storia, contenuta in un libro, in un convivio tra amici.Un incontro tra parole, sapori e riflessioni profonde.Domenica 30 novembre, a partire dalle ore 13,00 presso la Masseria "Torre di Nebbia", a Corato sarà presentato il libro "Una vita senza sbarre" di Giannicola Sinisi, edito dalla Cacucci. Racconti di sfide educative e riscatto umano saranno presentate da Don Riccardo Agresti e dall'ex magistrato della procura barese Giannicola Sinisi.L'evento, organizzato dalla condotta Slow Food della Murgia, dal Distretto Rotary 2120, dallo Sporting Club Corato intende far meditare, attraverso il libro di Giannicola Sinisi, quello che all'inizio sembrava un' utopia: realizzare nelle campagne di Andria, nella masseria San Vittore di proprietà della diocesi, un progetto di rieducazione e di reinserimento sociale per detenuti ed ex carcerati.Così ha preso vita, nel 2017, con l'intuizione del vescovo diocesano Mons. Luigi Mansi, un programma sostenuto dalla stessa diocesi e dalla Caritas italiana, affidato ai sacerdoti Don Riccardo Agresti e Don Vincenzo Giannelli.Come ama ripetere Giannicola Sinisi, egli prima da sostituto procuratore al Tribunale di Trani e poi sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bari, è stato chiamato a condannare chi aveva commesso reati. In questo libro racconta, nella sua esperienza di volontario e da qualche settimana quale presidente dell'APS "Senza Sbarre", l'esperienza vissuta "in presa diretta" di questo modello diverso di misura alternativa al carcere, che si manifesta attraverso l'accoglienza, la residenzialità ed il lavoro ma non di meno con la Parola del Signore.Dialoga con l'autore il giornalista Vincenzo Rutigliano, con interventi di Don Riccardo Agresti