"Aperitivo tra gli Ulivi": successo per la terza edizione a Corato

Sabato sera, l'azienda agricola Lamacupa ha aperto le sue porte per la terza edizione di "Aperitivo tra gli Ulivi", un evento che ha saputo coniugare il gusto autentico dell'olio extravergine d'oliva con il benessere e la cultura, immersi nella suggestiva cornice degli ulivi al tramonto.

Maria Rosa Arbore e Luigi Malcangi, con l'obiettivo di mettere in risalto le peculiarità dell'olio extravergine d'oliva e il benessere che esso può apportare al nostro corpo. La serata è stata moderata con grande professionalità da Cataldo Tandoi, che ha saputo guidare il pubblico attraverso gli interventi dei prestigiosi ospiti presenti.

Tra i protagonisti della serata, Sara Farnetti, specialista in medicina interna con PhD in fisiopatologia della nutrizione del metabolismo e PhD in chimica e nutraceutica, ha condiviso il suo sapere sulle proprietà salutistiche dell'olio d'oliva. A seguire, Alfredo Marasciulo, assaggiatore esperto, consulente e capopanel riconosciuto dal MIPAAF, ha deliziato i presenti con una guida sensoriale alla scoperta dei migliori oli extravergine. Marina Mastromauro, amministratore delegato di Granoro, ha raccontato l'importanza della qualità delle materie prime nella produzione alimentare, mentre il giornalista e scrittore Maurizio Pescari ha portato la sua testimonianza sull'importanza della cultura dell'olio nella nostra tradizione.

L'evento ha rappresentato una straordinaria occasione per gustare i sapori autentici della nostra terra, grazie anche al live show cooking a cura di Granoro che ha offerto un primo piatto realizzato al momento, accompagnato da una selezione di finger food, burratine, dessert e buon vino. Un'esperienza gastronomica che ha saputo valorizzare i prodotti locali e offrire un assaggio del patrimonio culinario del nostro territorio.

Oltre a celebrare l'olio extravergine d'oliva e la cucina italiana, "Aperitivo tra gli Ulivi" ha voluto fare la differenza anche sul piano della solidarietà. Parte del ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza all'Associazione AGEBEO, che sostiene i bambini emato-oncologici e le loro famiglie, contribuendo a dare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

Un evento che, tra gusto, salute e cultura, ha saputo coinvolgere e unire i tantissimi partecipanti, rinnovando ancora una volta il legame con la nostra terra e con chi ogni giorno lavora per valorizzarne i frutti. Un appuntamento da non perdere per chi ama l'olio extravergine d'oliva e la buona cucina, ma anche per chi crede nella forza della solidarietà.