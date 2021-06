Apre lo showroom Lamborghini Bari

Esclusiva, visionaria, innovativa e sempre inconfondibilmente italiana. Ogni auto Lamborghini è la perfetta combinazione di velocità, design, elevata artigianalità, innovazione tecnologica e qualità. Vere proprie icone del lusso, dal DNA sportivo e dalle prestazioni eccezionali.Automobili Lamborghini e. danno il via in Puglia ad una nuova Concessionaria Ufficiale, in un crocevia culturale, quello di Bari, in cui la passione per le supersportive ha sempre trovato grande riscontro. Un prestigioso traguardo per Maldarizzi Automotive S.p.A , che consolida la sua leadership nella mobilità a 360°, con l'orgoglio di far parte di un sistema che promuove l'artigianalità, la manifattura e la grande eccellenza italiana.Lo showroom in Via G. Oberdan, appena vestito dasecondo gli standard identitari del marchio, è già la più bella ed emozionante vetrina della città che racconta in ogni dettaglio tutti valori e il DNA della Casa del Toro. Uno spazio esclusivo di vendita, progettato per offrire un'esperienza in perfetto stile Lamborghini.Per l'apertura della concessionaria, la Maldarizzi Automotive S.p.A. ha presentato "", un video che racconta un viaggio attraverso emozioni, adrenalina e paesaggi emozionanti. In otto tappe suggestive e cariche di tradizione, il tour in terra pugliese ha coinvolto due incredibili vetture della Casa del Toro che si muovono tra vicoli carichi di storia, muretti a secco e distese infinite di uliveti, sfiorando il mare. Un'armonia di proporzioni, l'incredibile dinamica di guida e le prestazioni sensazionali, hanno trasformato il tour con le due supersportive in momenti di libertà ed emozione allo stato puro.