Arpal, la senatrice Piarulli presenta interrogazione parlamentare

«Dalla stampa apprendiamo di presunte anomalie nello svolgimento del concorso per l'assunzione di 948 figure professionali da inserire negli uffici dell'Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro della Puglia, in particolare legate ai contenuti oggetto delle prove preselettive, che sembrerebbero contemplare materie diverse rispetto a quelle indicate nel bando di concorso».Così la senatrice del M5S Bruna Piarulli, che ha presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata ai ministri della Funzione pubblica e del Lavoro, Renato Brunetta e Andrea Orlando.«Credo occorra chiarezza, a tutela di tutti. Per questo ho presentato al Senato un'interrogazione parlamentare – aggiunge Piarulli – nella quale chiedo ai ministri competenti, e dunque al governo, se siano a conoscenza dei fatti accaduti relativamente alle prove di selezione del personale da inserire in Arpal Puglia, denunciati da diversi concorrenti, e se e quali iniziative intendano, per quanto di competenza, adottare per verificare la veridicità dei fatti segnalati e la correttezza delle procedure di concorso».