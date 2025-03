Arriva a Corato la rassegna“Aspettando il festival”

A 17 anni dalla sua nascita, "Il Giullare: Festival nazionale del Teatro contro ogni barriera"è una tra le più longeve esperienze artistiche di welfare culturale in Italia, nonché la più significativa in Puglia per capacità di coniugare arte, cultura, spettacolo e inclusione in dimensioni così rilevanti. Un Festival che da sempre prova ad essere patrimonio di tutti, attivando collaborazioni e contaminazioni, aprendosi a sollecitazioni, innovazioni, interazioni con chi ha a cuore un'idea di società che non escluda nessuno!E non è un caso che la Città di Corato, una delle poche ad essersi dotata del Garante delle Persone con Disabilità e della Consulta per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità, abbia scelto di promuovere una serie di appuntamenti di "Aspettando il Festival Il Giullare": la rassegna di eventi che accompagna i mesi precedenti l'edizione estiva del Festival.Rassegna diventata anche un format televisivo in collaborazione con Telesveva condotto da Marco Colonna e partita lo scorso 22 febbraio a Trani con lo spettacolo "Simpatico 2.0" di Nathan Kiboba e che ora proseguirà nei quattro Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Città di Corato, grazie al sostegno degli assessorati alle Politiche Sociale e all'Istruzione e Cultura del Comune di Corato, al patrocinio del Garante delle persone con Disabilità della Regione Puglia e della Fondazione Casillo, da sempre impegnata nella promozione di iniziative tese al benessere del territorio e delle comunità, e all'adesione del Garante delle Persone con Disabilità, e della Consulta per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità di Corato."Esiste una profonda connessione tra cultura, politiche sociali e benessere", dichiarano l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario e l'Assessore alle Politiche Educative e Culturali Beniamino Marcone. "Ospitando l'anteprima del Festival del Giullare vogliamo rafforzare un percorso sperimentale dicontaminazione e crescita in piena sinergia con le linee strategiche regionali. È nostro intento dare concretezza a un nuovo paradigma, fondato sull'idea che le attività culturali e quelle relative alla cura delle persone possano rinforzarsi reciprocamente per promuovere benessere psico-fisico delle persone e coesione sociale delle nostre comunità. Siamo contenti di vedere istituzioni, scuole, Fondazione Casillo, Consulta delle associazioni e Garante impegnati tutti insieme in questo progetto visionario."Diversi gli ospiti e gli eventi che ci accompagneranno in questo programma lungo quattro mesi:Venerdì 14 marzo alle 9.00 presso l'ITET "Tannoia" e alle 11.00 presso il Lice Classico "Oriani-Tandoi": "La disabilità va trattata con i guanti" incontro con Lello Marangio, autore per comici da Zelig a Made in Sud, scrittore di libri, tra i protagonisti della trasmissione RAI "O anche no". Incontrerà gli studenti e presenterà il suo ultimo libro "Per favore non toccatemi i disabili". Condurrà l'incontro Francesco Donato.Venerdì 4 aprile alle ore 10.30 presso la sala teatro della Parrocchia di San Gerardo per gli studenti dell'Istituto Professionale "Oriani-Tandoi": "IO – La Rinascita" l'apprezzato e pluripremiato spettacolo della compagnia teatrale Il Giullare di Trani che conta oltre 50 repliche in tutta Italia.Martedì 13 maggio ore 10.30 presso l'Auditorium dell'Istituto d'Arte "Stupor Mundi" di Corato, il gruppo rock in carrozzina più importante d'Italia: I Ladri di Carrozzelle. Attuale resident bend della trasmissione RAI "O Anche No", sul palco di Sanremo nel 2017, con diverse partecipazioni al Concertone del 1^ maggio a Roma, hanno suonato per il Papa, al Parlamento Europeo, ecc.Percorso ed opportunità resa possibile dalla piena e immediata adesione delle scuole e dei loro Dirigenti che oltre ad individuare un docente referente, hanno dato piena disponibilità a vivere questi momenti non semplicemente come un evento "spot", ma impegnandosi altresì in un lavoro di approfondimento didattico, anche grazie ad una pista offerta dal Festival Il Giullare, che accompagni gli studenti a riflettere e comprendere il valore della diversità.Occasione che sarà l'avvio di un percorso che ha l'ambizione di essere da stimolo allo sviluppo di politiche nel territorio sempre più attente alla parità e all'inclusione e che proseguirà nei prossimi mesi per "contagiare" sempre più la Città di Corato in questo percorso di promozione culturale che mira all'inclusione di tutti.