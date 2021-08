LINEA Festival anima il centro storico di Corato con workshop e sonorità

Informazioni utili:

Workshop - 24 e 25 Agosto 2021 dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Workshop - 26 Agosto 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Performance - 26 Agosto 2021 dalle ore 18.30

LINEA festival torna ad animare i centri storici pugliesi attraverso la partecipazione dei cittadini. Il 24, 25 e 26 agosto 2021 nella splendida città di Corato, LINEA festival continua: il sound artist e performer Fabrizio Saiu coinvolgerà la cittadinanza nella realizzazione di una performance collettiva, incentrata sulla sperimentazione di una pratica di attraversamento della città e di sonorizzazione dello spazio pubblico."Intermission I" è la prima di due performance sonoro-ambientali gratuite pensate dall'artista per il contesto urbano delle città di Corato ad agosto e di Novara in seguito, dove articolerà una sperimentazione dei rapporti di interferenza e di connessione tra il sound design e il parkour, insieme a voi."Se pensate che piatti da percussione e corde insieme non possano essere uno strumento musicale, vi faremo ricredere!". L'organizzazione del suono per fasce e durate s'intreccerà all'articolazione dei corpi nello spazio urbano mediante l'uso della tecnica dell'art du déplacement, divenendo una moltitudine in deriva, e producendo una sospensione della vita funzionale della città in favore dell'attivazione di una partecipazione contemplativa della realtà.Il workshop è rivolto a tutti a coloro che vogliano spingersi oltre i loro limiti sia dal punto di vista fisico-atletico che dal punto di vista sonoro.Punto di ritrovo: Largo AbbaziaPunto di ritrovo: Largo AbbaziaDiffusa nel Centro Città di CoratoNumero di partecipanti: max. 10 dell'età minima di 17 anni. È richiesta una buona mobilità fisica e la volontà di costruire un'azione collettiva condivisa. È necessario essere in possesso del Green Pass.Il workshop sarà curato da Activita, progetto vincitore PIN come Apulia Center for Art and Technology, per l'introduzione ai principi e alla pratica del parkour e da Fabrizio Saiu per l'organizzazione dei processi di sound design in rapporto al movimento e alla forma complessiva dell'intervento.Per iscriversi inviare una email a apuliacenterfaat@gmail.com con oggetto "iscrizione-intermission" e indicando nel corpo della mail il proprio nome e numero di telefono mobile. O compilando il seguente modulo: https://docs.google.com/.../1gl0BKTyeE9ju4FDIlYgdmO9.../editLe iscrizioni dovranno pervenire entro la data 22 agosto 2021.Tutti gli eventi di LINEA festival 2021 si terranno nel massimo rispetto di tutte le normative al momento vigenti in materia sanitaria. Invitiamo il pubblico al massimo rispetto di ogni indicazione fornita a riguardo. Green Pass richiesto.LINEA festival è realizzato da Apulia Center for Art and Technology. Con il patrocinio del Comune di Corato, Fondazione Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea e KUKA Roboter.