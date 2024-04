Autismo le difficoltà della vita quotidiana

Il referente Domenico Leo dell'associazione malattie rare dell'Alta Murgia di Corato e sua moglie, oggi ospiti per la seconda volta alla trasmissione televisiva Storie Italiane su Raiuno, in diretta dalle 10.00 alle 11.50 e condotta da Eleonora Daniele.Argomento di discussione l' autismo e le problematiche che affrontano quotidianamente le famiglie.La legge Renzi del "dopo di noi" che fondamentale non ha dato ancora risultati tangibili, e la realtà quotidiana delle famiglie lasciate sole sia nel campo sociale che sanitario gli argomenti trattati nella puntata.Ancora una volta un focus per parlare di autismo e dei problemi quotidiani delle famiglie a volte lasciate sole dove è essenziale l'unione che fa la forza e che camminare insieme, mano nella mano, è un gesto importante da applicare alla quotidianità affinché, con lo stesso passo, tutti raggiungano una meta comune dare una "vita normale" a tutti.