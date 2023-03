"Ognuno è un fiore: arricchiamo il nostro giardino d’amore”: una giornata di sensibilizzazione per l’autismo

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU.Questa giornata di sensibilizzazione è anche finalizzata a comunicare la necessità di miglioramenti nell'ambito dei servizi e risorse a supporto delle famiglie con disabilità in generale, oltre che di un lavoro di rete sul territorio.Lunedi 3 Aprile 2023, alle ore 9.30, gli alunni degli Istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado di Corato "Cifarelli-Santarella", "Battisti-Giovanni XXIII", "Tattoli- De Gasperi", "Imbriani-Piccarreta" e dell'IISS "Federico II Stupor Mundi", e gli Utenti della Comunità Socio-riabilitativa "Solidarietà" di Corato, insieme ai docenti coinvolti, raggiungeranno il punto d'incontro: Piazzale tra Via S.Maria e Viale Azzariti (Corato).Gli alunni porteranno con sé un nastro blu, colore rappresentativo della giornata, sul quale saranno riportate delle parole chiave per formare "sentieri di consapevolezza" che conducono al giardino;Ogni bambino porterà anche il suo fiore realizzato in classe durante le attività laboratoriali; il fiore di ciascun bambino verrà raccolto nel giardino che verrà "costruito" in quel momento, grazie al contributo di ciascuno che sarà diverso, unico e speciale.Sul luogo sarà presente l'Associazione di Clowntherapy "Il treno del Sorriso" che offrirà un momento ludico con musica ed un piccolo spettacolo; Insieme agli alunni e agli educatori, i Clown costruiranno fiori colorati con i palloncini, simbolo della giornata;Al termine dell'evento, ciascuna scuola porterà con sé le piantine utilizzate per l'allestimento dell'evento che potranno essere piantate nel giardino della scuola e curate dai bambini durante l'anno. Questo permetterà di creare una continuità progettuale e continua riflessione sul tema e un'opportunità educativa per "prendersi cura" dell'altro.