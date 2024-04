L’autismo non si cura, si conosce domani al liceo artistico

Powered by

La Giornata mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU e celebrata tutti gli anni il 2 aprile, giunge quest'anno alla sua diciasettesima edizione.Il Ministero dell'Istruzione ha invitato tutte le istituzioni scolastiche ad organizzare iniziative che coinvolgano l'intera comunità scolastica, finalizzate ad accrescere la comprensione e la conoscenza sulla tematica dell'autismo.In occasione della Giornata il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi ha organizzato l'iniziativa "L'autismo non si cura, si conosce".Tutta la comunità è invitata a visitare l'installazione allestita nella hall del nostro istituto dal Dipartimento di Inclusione, sotto la guida delle Figure Strumentali Area Inclusione prof.sse Raffaella Berardi e Stefania Panisco, e a leggere con attenzione quanto riportato negli appositi totem informativi per una maggiore conoscenza e consapevolezza sulla tematica e per promuovere la comprensione e l'inclusione.