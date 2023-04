"Ognuno è un fiore": Corato celebra la giornata sulla Consapevolezza dell'Autismo

Oggi, lunedi 3 aprile 2023, ore 10:00, presso il piazzale tra via Santa Maria e viale Azzariti, si terrà la manifestazione per la giornata sulla "Consapevolezza dell'Autismo" organizzata dalla Cooperativa Solidarietà, con il patrocinio del Comune di Corato.Durante la manifestazione, in collaborazione con gli istituti comprensivi e le associazioni presenti sul territorio, verrà proposto un momento comunitario di riflessione sull'unicità e di divertimento con un piccolo spettacolo da parte dell'associazione di Clown Therapy "Il treno del sorriso".I bambini con i loro elaborati contribuiranno a realizzare un giardino artificiale, simbolo di questa giornata.