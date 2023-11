Auto fuori strada sulla provinciale 231 direzione Andria

Riguarderebbe un solo veicolo, secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati, l'incidente avvenuto questa mattina sullaprovinciale 231 direzione Andria.Un autoveicolo, per causa non ancora accertate, è uscita fuori strada dopo che il conducente, con ogni probabilità, ne ha perso il controllo.Due gli occupanti del mezzo, incastrati fra le lamiere, estratti a seguito dell'intervento dei Vigili del fuoco e quindi soccorso dagli operatori del servizio di emergenza del 118. Trasportati in ospedale, le loro condizioni per fortuna non sarebbero gravi. Il racconto sarà fondamentale per ricostruire l'accaduto e comprendere meglio le dinamiche del sinistro.Sul posto anche gli operatori del soccorso stradale Scaringella, che hanno proceduto alla rimozione dell'auto.