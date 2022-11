Auto impatta contro un camion e si ribalta sulla Corato-Andria

Sul posto personale del 118 con i Carabinieri del nucleo radiomobile. Un ferito non in condizioni serie

Rallentamenti sono segnalati sulla ex strada provinciale 231, nel tratto compreso fra Corato e Andria, a seguito di un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 7 di giovedì 24 novembre tra un'auto ed un camion.Il veicolo, dopo aver urtato il mezzo pesante, si è ribaltato ed il conducente è rimasto ferito, per fortuna non in condizioni serie.Sul posto, oltre ad un'équipe sanitaria del servizio 118 anche i militari del nucleo radiomobile dei Carabinieri che hanno regolato il traffico, particolarmente intenso come in tutti i giorni feriali.