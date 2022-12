Un improvviso incendio, probabilmente causato da un corto circuito, ha mandato in fiamme un veicolo commerciale in marcia nel pomeriggio di lunedì 26 dicembre sulla strada provinciale 231, nel tratto compreso tra Corato e Andria.Il conducente è riuscito ad abbandonare il furgone appena in tempo per evitare di rimanere intrappolato nel mezzo e ha subito chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, che sono giunti sul posto e hanno domato il rogo mentre una pattuglia della Metronotte ha fornito un supporto essenziale per la gestione del traffico sull'arteria e la messa in sicurezza dei luoghi. L'autista è rimasto illeso.