Auto in fiamme nella notte

I Vigili del Fuoco intervenuti in via Dandolo

Ormai è diventata solo una triste notizia di dati raccolta quasi ogni notte, l'incendio di auto nella città.Autocombustione o atto incendiario sembra quasi "normale" che avvenga.Questa notte è toccato ad una autovettura in via Dandolo e grazie all'intervento dei vigili del fuoco, l'incendio non si è propagato ad altre auto in sosta.Da tempo i cittadini chiedono interventi mirati ed efficaci, ma a quanto pare, le forze dell'ordine non hanno conseguito risultati reali e concreti.Ai cittadini sempre più delusi non spetta che chiedersi solo quando e dove il prossimo rogo.