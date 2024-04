Auto rubata rinvenuta nelle campagne coratine

Il veicolo ritrovato da una pattuglia in servizio delle Guardie Campestri

Durante il normale servizio di perlustrazione per il controllo del territorio una pattuglia delle Guardie Campestri ha rinvenuto nelle campagne di Corato, in contrada Capitolo, un veicolo oggetto di furto.Dagli accertamenti effettuati sul veicolo è risultato che era stato rubato a Corato nei giorni scorsi sempre nelle campagne coratine.Il veicolo con ogni probabilità era destinato al mercato nero dei pezzi di ricambio.L'auto, una Ford C MAX con carrello appendice, ritrovata dalla pattuglia delle Guardie Campestri durante il giro di controllo dopo l'arrivo sul posto dei poliziotti del commissariato di Corato è stata riconsegnata al legittimo proprietario.