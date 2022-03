Auto rubata a Corato ritrovata in una frazione di Ruvo

Gli agenti di una pattuglia delle Guardie campestri di Ruvo di Puglia, nel corso di un giro di perlustrazione previsto nelle attività di prevenzione e repressione dei reati compiuto nella tarda mattinata di sabato 26 marzo hanno notato un veicolo sospetto all'interno di un fondo agricolo.L'auto, una Fiat Tempra, era parcheggiata in contrada Bellagriffi, nella frazione di Calendano. Immediata la trasmissione di alcuni dati identificativi del mezzo al Comando dei Carabinieri di Ruvo. I militari dell'Arma, guidati da Felice Cimadomo, hanno confermato i sospetti delle Guardie campestri: il mezzo è risultato oggetto di furto.L'auto, risultata rubata a Corato, è stata restituita al legittimo proprietario che, dopo aver ringraziato gli agenti delle Guardie campestri ruvesi, non ha potuto che complimentarsi con gli stessi per il lavoro svolto.