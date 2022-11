Il rogo in via Cervaro

Un'altra notte infuocata sulle strade coratine. Una Fiat Uno è stata letteralmente divorata dalle fiamme in via Cervaro, non molto distante dall'accesso per l'asilo nido comunale. Il rogo è stato notato da alcuni residenti nelle zone adiacenti che hanno immediatamente avvertito i Vigili del fuoco. Il loro intervento ha permesso di spegnere l'incendio mentre successivamente i Carabinieri hanno constatato l'avvenuta denuncia di furto del mezzo, risalente alla scorsa settimana.Sembra evidente, pertanto, l'intenzione di qualcuno di rendere inutilizzabile l'auto appiccando il fuoco. I militari dell'Arma hanno avviato ulteriori indagini.