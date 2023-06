Tentano di rubare auto conflitto a fuoco con i Metronotte

Un sequestro lampo per rubare un auto nei pressi del borgo di Calendano a pochi chilometri da Ruvo.Un rientro da incubo per un ragazzo ruvese di rientro a casa dopo una giornata di lavoro.Un paio di persone con armi in pugno hanno fermato il ragazzo nei pressi della propria abitazione in zona residenziale.Lo sfortunato dopo. Pochi chilometri nei pressi della provinciale 231 veniva lasciato ai bordi della.strada mentre i malviventi dirigevano la loro corsa in direzione Corato.Qui venivano intercettati da una pattuglia della Metronotte e dopo un inseguimento quasi braccato esplodevano dei colpi di arma da fuoco in direzione della pattuglia dei Metronotte in territorio di Corato, lasciando l'auto rubata e dileguandosi a bordo di una autovettura di complici che seguiva.Sull'asfalto 4 bossoli per i rilievi a cura dei Carabinieri della stazione di Ruvo di Puglia ed i poliziotti del Commissariato di Corato.