Azione, il partito di Calenda, celebra il congresso provinciale

Continua il percorso di radicamento di Azione in tutto il territorio pugliese. Domenica 12 novembre sarà celebrato anche per la provincia di Bari a Corato, nel pomeriggio con inizio alle 17, il congresso provinciale che vedrà l'elezione del nuovo Segretario e degli organismi dirigenti.C'è un grande entusiasmo intorno al progetto politico di Azione ed il rinnovo della classe dirigente – con l'ingresso di molti esponenti del mondo delle professioni, di imprenditori e lavoratori e soprattutto dei giovani – ne è prova.Dopo la vittoria alle ultime elezioni amministrative di Foggia e l'ottimo risultato della nostra lista, ci apprestiamo ad affrontare la difficile ed importantissima sfida delle elezioni comunali di Bari. Ci sono tutti i presupposti per essere protagonisti in questa tornata elettorale amministrativa e nelle elezioni europee e sono convinto che il prossimo Segretario provinciale saprà rappresentare al meglio il nostro partito e, insieme alla sua squadra, rendere Azione protagonista nel capoluogo pugliese e in tutta la provincia di Bari.