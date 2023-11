Azione si riorganizza Di Ciommo nuovo segretario

Azione, il partito di Calenda, si riorganizza e riparte sul territorio cittadino da Luigi Di Ciommo come nuovo segretario cittadino Dopo un dibattito di due ore, nel corso dell'assemblea degli iscritti Di Ciommo è stato eletto all'unanimità", fa sapere una nota di Azione.Il nuovo segretario cittadino eletto ha accettato l'incarico, con l'obiettivo di formare la sua squadra, "nella prospettiva dell'inclusione, della valorizzazione delle competenze e della parità di genere".Nei prossimi giorni sarà formata una segreteria con precise deleghe che saranno attribuite secondo le specializzazioni personali dei membri; e saranno anche nominati i responsabili dei gruppi tematici che andranno a sviluppare il programma per la prossima tornata elettorale.Domenica pomeriggio Corato ospita il congresso provinciale del partito con la partecipazione degli iscritti e simpatizzanti dell'intera provincia per l'elezione del. Segretario Provinciale.