Progetto “ECO” estramurale: ne sapete qualcosa?  Ve lo diciamo noi…

Domenica 28 gennaio, alle ore 10.00, presso il Cinema Alfieri, si terrà un pubblico incontro al fine di informare la città riguardo il rifacimento dell'estramurale cittadino, ormai prossimo alla cantierizzazione e di cui l'Amministrazione comunale non ha inteso coinvolgere in alcun modo la cittadinanza .L'iniziativa illustrerà le peculiarità del progetto che andranno ad incidere in maniera significativa e con risvolti per molti aspetti incerti sull'economia e sulla viabilità della città.Invitiamo a partecipare tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra Corato.I Partiti e Movimenti di opposizione