Cataldo Papaleo è stato eletto per acclamazione alla segreteria cittadina di Azione Corato al termine del primo congresso che si è tenuto domenica 24 aprile negli spazi dell'Executive center.Tra i messaggi di congratulazioni giunti anche quello del Sindaco: «Cultura di governo e valorizzazione delle professionalità hanno segnato il successivo dibattito sul Pnrr. Un bel fermento, per una città in cambiamento. Buon lavoro!».Corato esprime anche il segretario regionale del partito fondato da Carlo Calenda nella figura di