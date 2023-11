Azione, Pino Picca coratino eletto segretario provinciale.

Il congresso provinciale di Azione della provincia di Bari ha eletto ieri Pino Picca coratino , come segretario provinciale, e Antonio Ancona di Molfetta, presidente del partito. Hanno votato gli iscritti e sono intervenuti molti dirigenti ed amministratori locali."L'ampia partecipazione al voto segnala la vitalità del nostro partito. Siamo molto soddisfatti dell'elezione di Picca e Ancona , che saranno in grado di garantire la continuità e sapranno rafforzare il carattere riformista di Azione nell'area metropolitana della proncia di Bari– commentano il , commissario regionale di Azione in Puglia Fabiano Amati e Ruggiero Mennea Capogruppo in consiglio. regionale e vice commissario regionale –.Puntiamo con il lavoro sinergico al rinnovamento del partito nel nome delle competenze.Da oggi il partito su tutti i territori sarà in ascolto della gente unico e assoluto interlocutore della nostra attività politica.