"Nati per leggere": Adelaide è la prima neonata a ricevere il cofanetto dell'iniziativa

Adelaide è la prima bambina, registrata all'Anagrafe comunale, che ha ricevuto in dono il Cofanetto di Nati per Leggere e Nati per la Musica.Il cofanetto sarà donato dall'Amministrazione comunale ai nuovi nati, al momento della loro iscrizione all'anagrafe, con l'intento di avviare alle buone pratiche condivise con i centri suddetti e con i pediatri i bambini e le loro famiglie.All'interno dei cofanetti sono presenti libri, opuscoli e materiale informativo di Nati per Leggere e Nati per la Musica.