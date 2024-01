Progetto PIPPI, giovedì primo incontro a Terlizzi

Dopo la riunione inaugurale che ne ha mostrato il programma, le intenzioni e la delicatezza del Progetto P.I.P.P.I. avvenuto nella serata di giovedì 11 gennaio 2024 presso Palazzo Caputi (Ruvo di Puglia), si svolgerà giovedì 18 gennaio a Terlizzi alle ore 18:00, presso il Centro Famiglie - Viale dei Garofani snc, il primo incontro programmatico del percorso per il mutuo sostegno alle famiglie, promosso dall'Ambito Territoriale insieme al Centro Servizi Famiglie - Corato, Ruvo, Terlizzi.A tal proposito rammentiamo che il prossimo appuntamento avrà luogo venerdì 19 gennaio alle 17:30 a Corato, presso il Centro Famiglie (via Talente, 2). In precedenza nella giornata di martedì 16 gennaio, si era svolto a Ruvo di Puglia, il primissimo incontro presso Palazzo Caputi, alle ore 18:00.Il progetto P.I.P.P.I. si rivolge a famiglie con figli di età compresa tra gli 0 e gli 11 anni; le attività realizzate all'interno di P.I.P.P.I. saranno gratuite e divise in cicli di incontri periodici che coinvolgeranno genitori e bambini residenti nei comuni di Terlizzi, Corato, Ruvo di Puglia all'interno del Piano Sociale di Zona. Le attività laboratoriali ricreative e di confronto sui temi della genitorialità saranno guidate dalla psicologa e dall'educatrice del Centro Servizi per le Famiglie.L'intervento psicologico proposto come sostegno alla genitorialità e vista anche la rapidissima trasformazione del tempo in cui viviamo, offre la possibilità di discutere e riflettere sulle modalità e problematiche psicologiche legate alla crescita dei figli e al ruolo dei genitori. Il rapporto genitori-figli è un legame stretto che come tutte le relazioni è soggetta a continue evoluzioni in termini di ruoli, di qualità delle esperienze condivise, di equilibri che si spostano nel tempo. Un genitore non è un supereroe, ma una persona con i propri bisogni e la propria storia.Per chi volesse prendere parte agli incontri previsti, ci sono ancora alcuni posti a disposizione. La partecipazione è completamente gratuita.