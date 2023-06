"Un ponte verso il futuro": oggi la presentazione del progetto

Oggi alle ore 12:00, in Via Arco Ripoli, 4 (ex sedeInformagiovani) a Corato, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Un ponte verso il futuro", vincitore del bando di RegionePuglia "Punti cardinali" ed inaugurazione dell'Orientation Desk.Interverranno:Corrado Nicola De Benedittis - Sindaco di CoratoLuisa Addario - Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di CoratoConcetta Bucci - Assessore alle Attività Produttive del Comune di CoratoPaolo Contini - Delegato dal direttore del Cirpas -Università degli Studi di Bari - alla misura "Punti cardinali"Giuseppe Pirlo - Università degli Studi di Bari, delegato alla III missione (rapporti col territorio)Giuseppe Sciscioli - Dirigente Politiche Giovanili del Comune di CoratoFrancesco Fiore - direttore di Società consortile Imprendo Puglia Cat Confesercenti BariDomenico Grosso - amministratore di Cat Confesercenti Bari.