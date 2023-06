Un Risciò a Corato

Muoversi in modo veloce e sostenibile."Il Risciò è il mezzo vintage che non passa mai di moda" spiega Nicola Quatela barbiere di professione con la passione del Riscio' fin da bambino.Tutto e' cominciato con una gita fuori porta all'eta' di otto anni a Monticchio. Una passione che ha lasciato nel tempo dedicandosi al lavoro e alla famiglia.La parola risciò è un adattamento dal giapponese che letteralmente significa "veicolo a trazione umana".In Italia sono molto diffusi i i ciclorisciò , nei quali il conducente muove il Risciò per mezzo di una bicicletta a cui è attaccato il carrello.Per Nicola il ritorno della passione, per questo mezzo "particolare" per la nostra citta', prima del periodo covid, poi una rapida ricerca per trovare chi li commercializzava ed ecco che il sogno da bambino diventa realta'."Certo, andare col Risciò è bello, ma che fatica pedalare, spiega Nicola in giro per il corso cittadino accompagnato dalle sue ragazze, ed oggi in occasione della Festa della Repubblica ho allestito il mio Riscio' con il tricolore nella speranza reale che sia da stimolo per sensibilizzare tutti i cittadini ad una mobila' sostenibile"Una rivoluzione per la nostra città? Vedremo. Sicuramente qualcosa di molto pittoresco.